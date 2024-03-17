Глава Минобороны Испании указала на «тотальную» угрозу войны в Европе

Глава МО Испании Роблес: угроза войны в Европе является тотальной и абсолютной

Глава Министерства обороны (МО) Испании Маргарита Роблес отметила, что угроза военных действий в Европе является «тотальной и абсолютной». Об этом она рассказала в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

«Угроза войны — тотальная и абсолютная. Европа должна осознавать, что опасность очень близка», — заявила Роблес.

Она также добавила, что ее позиция является «не гипотезой, а реальностью». При этом она подчеркнула, что жители Испании на данный момент не осознают нависшей над ними угрозы.

По ее словам, Киев проигрывает в конфликте на Украине. Наступление, которое страна «рекламировала», не оправдало ожиданий европейцев.

Более того, Роблес подтвердила, что Испания ни на каких условиях не согласна с отправкой войск на Украину.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Испании посетила центр подготовки солдат Вооруженных сил Украины на базе Пехотной академии в испанском Толедо. Отмечается, что украинские военные проходили там обучение по разминированию.