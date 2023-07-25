Стало известно число прошедших подготовку в Испании солдат ВСУ

Минобороны Испании сообщило о 1,9 тысячи солдат ВСУ, прошедших подготовку в стране

Около 1,9 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в Испании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны королевства.

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила центр подготовки на базе Пехотной академии в Толедо, где военнослужащие ВСУ проходят обучение по разминированию. По ее словам, «число потерь на Украине очень велико в ходе контрнаступления», и поэтому эта подготовка имеет фундаментальное значение для военного успеха Киева.

В оборонном ведомстве также указали, что во вторник, 25 июля, на Украину прибыл организованный Испанией военный госпиталь.

18 июля Маргарита Роблес заявила, что страна отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.