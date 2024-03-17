ЦИК: итоги выборов президента начнут подводить сразу после закрытия участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России начнет публиковать первые результаты голосования на выборах президента страны в воскресенье, 17 марта, с 21:00 по московскому времени — сразу после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области, самом западном регионе страны. Об этом рассказал член ЦИК Игорь Борисов, но итоговые результаты будут известны позднее. В 2018 году россиянам объявили, кто победил на выборах президента, спустя несколько дней после конца голосования.

Как проходят выборы президента в 2024 году?

Борисов подчеркнул, что в 2024 году итоги будут подводиться параллельно по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по традиционному способу голосования с помощью бумажного бюллетеня.

«Мы начнем свод ключей уже в 20 часов, когда закончится голосование по ДЭГ на всей территории России, кроме Калининграда. И через час добавим Калининград. И в 21 час мы будем готовы уже начинать давать предварительные итоги голосования», — отмечал член ЦИК России.

Таким образом, первые данные о том, кто победил на выборах президента, станет известно не ранее 21:00 по московскому времени воскресенья, 17 марта

Когда объявят предварительные итоги выборов президента России?

В первой половине дня понедельника, 18 марта, предварительные итоги голосования объявит на пресс-конференции председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Я предполагаю, что на тот момент цифра будет уже не менее 90 процентов. Повторюсь, что мы получим данные в рамках государственной автоматизированной системы, которая сейчас работает на новой платформе», — отметил член ЦИК Игорь Борисов.

Он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством итоговые результаты выборов будут подведены после поступления протоколов из всех регионов.

В ходе предыдущих выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, ЦИК начал объявлять предварительные результаты сразу после завершения голосования во всех регионах страны — в 21:00 по московскому времени.

Официальные итоги в 2018 году Центризбирком подвел на своем заседании спустя несколько дней — 23 марта 2018-го

Что будет после выборов?

После подведения итогов голосования, согласно закону, избранный президент должен пройти процедуру инаугурации. В прошлый раз она состоялась 7 мая 2018 года. Источник РИА Новостей в Госдуме назвал эту же дату возможной и в 2024 году.

Каждый раз после инаугурации в связи с избранием или переизбранием президента заново формируется кабинет министров России, это предусмотрено законом «О правительстве РФ».

Действующий состав правительства слагает свои полномочия. Затем президент назначает исполняющего обязанности премьера, который после этого берется за формирование нового кабинета министров — он предлагает президенту кандидатов, а тот утверждает их или отклоняет кандидатуру.

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Президентские выборы 2024 года стали восьмыми по счету в истории России. В 1991-м и 1996-м на них побеждал Борис Ельцин. В 2000 году впервые на высший пост был избран Владимир Путин, который в 2004-м переизбрался. Спустя еще четыре года россияне выбрали президентом Дмитрия Медведева. Наконец, в 2012-м и 2018-м на выборах главы государства снова побеждал Путин.

Действующий глава государства получил возможность снова баллотироваться в 2024 году после внесения поправок в Конституцию, принятых в 2020-м году.