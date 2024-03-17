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01:45, 17 марта 2024Мир

Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина

Bangkok Post: Казахстан выдал Таиланду россиянина по делу о вымогательстве

Фото: Peerapon Boonyakiat / Global Look Press

Казахстан выдал Таиланду российского гражданина, который подозревается в вымогательстве 50 тысяч долларов в криптовалюте у российских риелторов на курортном острове Самуи. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Как отметили журналисты, 43-летний россиянин Данил Угай был задержан в Казахстане по ордеру Интерпола. Затем его отправили в Таиланд, где последние два года мужчина находился в розыске.

Он прибыл туда в пятницу, 15 марта. Как указало издание, общее число подозреваемых, арестованных по этому делу, достигло шести. Среди них, кроме россиянина, трое граждан Казахстана и двое граждан Германии.

Ранее стало известно, что российского туриста нашли без признаков жизни в Таиланде. Мужчина с веревкой на шее находился в лесу на курорте Паттайя в 20-30 метрах от дороги.

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      Марина Совина
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