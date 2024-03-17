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15:41, 17 марта 2024Культура

Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

Певица Лолита заявила, что Пугачева подвинула российскую эстраду вперед

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская раскрыла влияние исполнительницы Аллы Пугачевой на российскую эстраду. На эту тему она высказалась в интервью YouTube-проекту «Повесточка».

«Она как певица и актриса — фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — оценила Милявская вклад Пугачевой. По словам артистки, Пугачева «все время давала люлей» и делала ей замечания. Лолита также отметила, что «растеклась бы, как лужа» без критики Примадонны.

Кроме того, Милявская выразила мнение, что Пугачева не разрушала ничью карьеру, как утверждают некоторые. Певица объяснила, что ее коллега не могла кому-то запретить участвовать в чужих проектах. По ее мнению, люди такими заявлениями «оправдывают свой инфантилизм». Певица добавила, что готова критиковать Пугачеву только в личной беседе с ней.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии. Исполнительница поделилась, что получает от государства 23 тысячи рублей. Она назвала сумму «копеечной» и отметила, что без накоплений и работы ей «не на что было бы жрать».

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      Олег Давыдов
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