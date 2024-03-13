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19:50, 13 марта 2024Культура

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Лолита сообщила, что получает пенсию 23 тысячи рублей

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит MK.RU.

Исполнительница поделилась, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Она назвала сумму «копеечной» и отметила, что без накоплений и работы ей «не на что было бы жрать».

Артистка также подчеркнула, что в прошлом году она заплатила не менее 10 миллионов рублей налогов. Пенсия, по ее словам, уходит на оплату жилья.

Ранее Лолита ответила на вопрос о том, планирует ли она посетить Донбасс, как это сделал ее коллега, исполнитель Филипп Киркоров.

До этого исполнительница высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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