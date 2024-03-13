Лолита ответила на вопрос о планах посетить Донбасс

Лолита заявила, что не планирует посещать Донбасс

Певица Лолита Милявская ответила на вопрос о том, планирует ли она посетить Донбасс, как это сделал ее коллега, исполнитель Филипп Киркоров. Ее слова приводит NEWS.ru.

Она подчеркнула, что гордится и восхищается Киркоровым. «Нет, я не планирую [ехать в Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что?» — сказала артистка на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Лолита также отметила, что ей пишут много людей из Донецка и Луганска. «Говорят, нефиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — заключила она.

Ранее исполнительница высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены».

«Голая вечеринка» прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того, как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.