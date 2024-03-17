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13:50, 17 марта 2024Россия

Массовая авария с фурами остановила движение на трассе в Красноярском крае

ГИБДД: массовая авария с фурами остановила движение на трассе в Иланском районе

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Массовая авария с фурами остановила движение на трассе в Иланском районе Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД.

«По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города Иланска в сторону города Канска, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Man с последующим столкновением грузовика Man с грузовиком Sitrak», — говорится в сообщении.

В ГИБДД сообщили о летальном исходе водителя легкового автомобиля, попавшего в аварию. Водителей грузовиков госпитализировали. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, помогают водителям в объезде данного участка через село Карапсель», — отметили в инспекции.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов оценил влияние дорожных условий на аварийность в стране. На основе официальной статистики автоэксперт сделал вывод, что повреждения дорожного полотна провоцируют 40 процентов аварий.

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      Олег Давыдов
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