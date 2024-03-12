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17:03, 12 марта 2024Среда обитания

Влияние разбитых дорог на аварийность в России оценили

Автоэксперт Шкуматов: каждую вторую аварию в России провоцируют плохие дороги

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Каждое второе ДТП в России происходит из-за разбитых дорог. Влияние дорожных условий на аварийность в стране в эфире «Радиоточки НСН» оценил руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Подсчет аварий, возникших из-за плохих дорог, ГИБДД не ведет, однако учитывает гололедицу, ямы и дорожные дефекты как сопутствующий фактор. На основе официальной статистики автоэксперт сделал вывод, что повреждения дорожного полотна провоцируют 40 процентов аварий. При этом в неудовлетворительном состоянии находится треть российских дорог.

Ранее в Госдуме предложили вдвое повысить штрафы за плохое состояние дорог. Сумму планируется увеличить до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических. В случае травмирования штраф вырастет до 1 миллиона рублей. Мера, по задумке парламентариев, должна снизить аварийность на дорогах. Ужасным нынешнее состояние федеральных трасс называл и глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. По его словам, хорошо ситуация обстоит лишь на южном направлении — в Краснодарском крае и на Крымском мосту.

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      Виктория Клабукова
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