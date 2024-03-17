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21:36, 17 марта 2024Россия

Медведев поздравил Путина с победой на выборах

Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик назвал победу Путина блестящей. Одновременно с этим в его аккаунте в соцсети X появилась запись, там Медведев поздравил «всех врагов России» с победой Путина, а друзей поблагодарил за поддержку.

Трехдневные выборы президента России завершились в 21:00 17 марта. По данным ВЦИОН, побеждает Владимир Путин с результатом 87 процентов.

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      Марина Совина
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