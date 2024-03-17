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19:18, 17 марта 2024Россия

Минобороны РФ заявило о поражении двух беспилотников над Брянской областью

МО РФ: в Брянской области пресечена попытка атаки двумя БПЛА Ту-141 «Стриж»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

В Брянской области пресечена попытка террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ту-141 «Стриж». Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

«17 марта в 18:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж"», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения российскими военными летевшего в направлении села Козинка Белгородской области вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вертолет был сбит близ населенного пункта Лукашовка в Сумской области. Удар по технике ВСУ был нанесен расчетами переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

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      Семен Александров
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