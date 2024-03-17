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11:08, 17 марта 2024Россия

Момент уничтожения направлявшегося на Москву беспилотника попал на видео

Mash показал момент уничтожения беспилотника в районе аэропорта Домодедово

Момент уничтожения беспилотника, направлявшегося на Москву, попал на видео. Кадры были сделаны в районе столичного аэропорта Домодедово. Их показал Telegram-канал Mash.

На видеоролике видно, как в небе разрывается устройство. Обломки дрона упали на расположенный рядом склад.

Как выяснил Mash, из-за атаки дрона в аэропортах Домодедово. Жуковский и Внуково были введены ограничения. В последнем, как утверждает издание, задерживаются десятки рейсов, некоторые пришлось перенаправить в Шереметьево и аэропорт Нижнего Новгорода.

Источник Telegram-канала Shot отметил, что два беспилотника самолетного типа, которые сбили в Домодедово были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых беспилотниках в районе Домодедово. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто из людей не пострадал. Значительных разрушений на земле не было выявлено.

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      Анна Щербакова
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