Французский наблюдатель сравнил москвичей и парижан
Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, заявил французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж. «Когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва — прим. "Ленты.ру") богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными», — отметил он.
Ранее французский журнал Challenges («Шаланж») заявил, что экономика России проявила удивительную стойкость, несмотря на то, что находится под санкциями. Среди российских достижений журнал указывает рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению аналитиков, стойкость экономики обеспечили меры правительства в поддержку промышленности, а также действия Центробанка, которые «помогли спасти рубль».