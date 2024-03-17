Французский наблюдатель сравнил москвичей и парижан

Французский наблюдатель Ро: москвичи выглядят более счастливыми, нежели парижане

Современные россияне выглядят намного более счастливыми, нежели нынешние французы, заявил французский наблюдатель на президентских выборах Кристиан Ро. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва так же богата и роскошна, как когда-то давно был Париж. «Когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это (Москва — прим. "Ленты.ру") богато, это роскошно. Люди выглядят очень довольными», — отметил он.

Ранее французский журнал Challenges («Шаланж») заявил, что экономика России проявила удивительную стойкость, несмотря на то, что находится под санкциями. Среди российских достижений журнал указывает рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению аналитиков, стойкость экономики обеспечили меры правительства в поддержку промышленности, а также действия Центробанка, которые «помогли спасти рубль».