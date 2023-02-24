Во Франции заявили об удивительной стойкости экономики России под санкциями

Французский журнал Challenges: экономика РФ проявила удивительную стойкость под санкциями

Французский журнал Challenges («Шаланж») заявил, что экономика России проявила удивительную стойкость, несмотря на то, что находится под санкциями.

«Все аналитики, предсказывавшие спад российской экономики на уровне не менее 8 процентов, допустили огромную ошибку в собственных оценках», — говорится в публикации. Отмечается, что снижении ВВП не превысило 2,2 процента и, по прогнозам Международного валютного фонда, увеличится на 0,3 процента в текущем году и на 2,3 в следующем.

Издание полагает, что «Россия держит удар, Украина — нет», поскольку украинский ВВП сократился в 2022 году на 34,9 процента.

Среди российских достижений журнал указывает рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению аналитиков, стойкость экономики обеспечили меры правительства в поддержку промышленности, а также действия Центробанка, которые «помогли спасти рубль».

Издание пишет, что Россия давно готовилась к санкционному давлению и с 2014 года сделала приоритетом снижение зависимости от доллара.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен оценила состояние экономики России на фоне санкционного давления. «Российская экономика после американских санкций держится лучше, чем можно было ожидать изначально», — признала глава Минфина.

