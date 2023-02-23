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13:20, 23 февраля 2023Экономика

Минфин США оценил экономику России под санкциями

Глава Минфина США Йеллен: экономика РФ после санкций держится лучше, чем ожидалось

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Министр финансов США Джанет Йеллен оценила состояние экономики России на фоне санкционного давления. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре Йеллен заявила, что экономика РФ справляется с санкциями. «Российская экономика после американских санкций держится лучше, чем можно было ожидать изначально», — сказала глава Минфина.

При этом она отметила, что санкции возымели значительный эффект на Россию. По словам Йеллен, страна имеет проблемы со значительным дефицитом бюджета. «Россия страдает в том, что касается ее бюджета, и не получает того, что ей нужно», — подчеркнула министр финансов.

В начале февраля Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Согласно документу, США одновременно с партнерами установили два лимита цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти.

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Андрей Ставицкий
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