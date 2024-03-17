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09:34, 17 марта 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о превышающей норму температуре

Синоптик Тишковец: температура в Москве 17 марта будет на 5 градусов выше нормы

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Температура воздуха в Москве 17 марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Об этом москвичам сообщил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, превышающая норму температура объясняется тем, что над городом действует северо-западная периферия антициклона.

«Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата (...) Температура воздуха в столице +5 — +7, по области +3 — +8», — рассказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столица сможет полностью освободиться от снега только в конце первой декады апреля. По его словам, в этом году сход снега произойдет позже обычного из-за снежной зимы и больших сугробов.

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      Марк Леонов
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