Москвичам рассказали о превышающей норму температуре
Температура воздуха в Москве 17 марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Об этом москвичам сообщил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, превышающая норму температура объясняется тем, что над городом действует северо-западная периферия антициклона.
«Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата (...) Температура воздуха в столице +5 — +7, по области +3 — +8», — рассказал Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столица сможет полностью освободиться от снега только в конце первой декады апреля. По его словам, в этом году сход снега произойдет позже обычного из-за снежной зимы и больших сугробов.