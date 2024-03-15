Метеоролог назвал срок схода снега в Москве

Метеоролог Вильфанд: снег сойдет в Москве не раньше конца первой декады апреля

Москва может полностью освободиться от снега в конце первой декады апреля, рассказал «Ленте.ру» метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сход снега в 2024 году произойдет чуть позже обычного из-за снежной зимы и большой плотности сформировавшегося покрова.

«Есть разные признаки весны, определять ее можно по-разному, — сказал Вильфанд. — В Москве это может быть устойчивый переход температуры через 0 градусов, и действительно сейчас в Москве средние температуры будут выше 0. Другой признак — освобождение поверхности от снега».

В этом году, по словам метеоролога, полный сход снега произойдет несколько позже обычного: зима была достаточно снежной, а многочисленные оттепели привели к тому, что снег слежался, стал плотным.

«Полный сход произойдет не раньше конца первой декады апреля. Конечно, в Москве снег уберут раньше, но вот в Подмосковье, в естественных условиях, он продержится дольше. Понадобится большое количество энергии, чтобы он растаял», — объяснил Вильфанд.

Другой признак, на который многие ориентируются, — это, как рассказал метеоролог, ледоход и половодье. Оно, в отличие от схода снега, напротив, ожидается несколько раньше, в период с 20 по 27 марта.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что весна в Москве вступает в свои права. Несмотря на то что в ночное время столбики термометров продолжат опускаться до небольших минусовых температур, днем воздух будет прогреваться до уверенных плюсовых.