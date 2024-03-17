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16:25, 17 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о совершившей поворот в сторону России стране НАТО

Bloomberg: Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран Евросоюза
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стало одной из самых пророссийских стран Европы. О совершившей поворот в сторону России стране — члене НАТО пишут обозреватели Bloomberg.

Отмечается, что Словакия по-прежнему формально выполняет свои обязательства перед Европейским союзом и НАТО, но сдвиг в сторону России «оказался драматичным». Кроме того, президентские выборы, которые состоятся в стране на следующих выходных, могут в конечном итоге закрепить эту позицию.

Союзник Фицо и кандидат в президенты Питер Пеллегрини считается фаворитом. Он выступает за «мир и покой» в словацком обществе, разделяя позицию нынешнего премьера. Его главный оппонент и бывший глава МИД Иван Коркок, наоборот, хочет перестроить Словакию в соответствии с трансатлантическими интересами.

Обозреватели агентства также подчеркивают, что для Фицо суверенная словацкая внешняя политика означает отказ от предоставления Украине какой-либо военной помощи.

Ранее словацкий премьер заявил, что Словакия не хотела бы быть страной, которая делает врага из России. Он добавил, что многие политики «предпочли бы поставить новый железный занавес между Европой и Россией». Фицо заверил, что никогда не будет придерживаться такой политики.

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      Семен Александров
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