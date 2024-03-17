Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Над российским городом Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, есть погибший... 11 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 человек находятся в городской больнице №2», — написал губернатор.

Как отметил Гладков, в Белгороде разрушения были выявлены в 36 квартирах и 9 частных домовладениях, а также в трех хозяйственных субъектах.

В Белгородском районе выявлены повреждения в двух домовладениях.

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На местах повреждений работают оперативные службы, а также продолжается обход по домам для уточнения информации о разрушениях.

Ранее 17 марта сообщалось о пострадавших ребенке и 44-летнем мужчине при попадании снаряда в частный дом на Зареченской улице в Белгороде.