В Британии заявили о нехватке у Европы денег на оборону НАТО

IFO: Европе не хватает 56 миллиардов евро на оборону НАТО

Европейские страны — союзники по НАТО — не могут выполнить оборонные расходы, говорится в отчете Института экономических исследований (IFO), который проводился по запросу британской газеты Financial Times.

Как отметили эксперты, этим государствам не хватает 56 миллиардов евро в год на оборону, чтобы достичь целевого показателя альянса в два процента от ВВП.

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — говорится в материале. Специалисты уточнили, что они сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. По их мнению, это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет не соответствует обязательству для стран-членов альянса в два процента от размера ВВП.