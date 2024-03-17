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23:34, 17 марта 2024Мир

Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

Премьер Нетаньяху: мир забыл о самой страшной резне со времен холокоста

Фото: Leo Correa / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил некоторых западных союзников в том, что они забыли о «монстрах из ХАМАС» и пытаются выдвинуть ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Financial Times.

«Неужели вы так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАСа? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть?», — вопросил он. По его мнению, выступающие с подобными заявлениями политики забыли о самой страшной резне со времен холокоста. При этом конкретных имен Нетаньяху не назвал.

Кроме того, отметил израильский премьер, настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества «прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции».

Как пишет издание, Нетаньяху ответил на критику лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. Ранее американский политик призвал жителей Израиля избавиться от премьер-министра, поскольку тот ради сохранения власти якобы пошел на коалицию с крайне правыми экстремистами. По мнению Шумера, израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения Газы, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.

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      Марина Совина
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