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08:09, 17 марта 2024Мир

Стало известно об очереди у избирательного участка в посольстве России в Токио

Перед избирательным участком России в Токио выстроилась очередь из 70 человек

Фото: Unsplash

Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента страны. Об этом передает РИА Новости.

По подсчетам агентства, перед входом в дипмиссию в Токио выстроились более 70 россиян, еще 15 человек расположились у самого избирательного участка №8367. Очередь также возникла и перед избирательным участком в Сеуле, она двигается быстро.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оценили явку на выборах по всей России. На момент 20:19 16 марта по московскому времени она составила 55,1 процента.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов.

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      Марина Совина
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