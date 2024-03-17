Стало известно об очереди у избирательного участка в посольстве России в Токио

Перед избирательным участком России в Токио выстроилась очередь из 70 человек

Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента страны. Об этом передает РИА Новости.

По подсчетам агентства, перед входом в дипмиссию в Токио выстроились более 70 россиян, еще 15 человек расположились у самого избирательного участка №8367. Очередь также возникла и перед избирательным участком в Сеуле, она двигается быстро.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оценили явку на выборах по всей России. На момент 20:19 16 марта по московскому времени она составила 55,1 процента.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов.