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04:01, 17 марта 2024Россия

Около десяти населенных пунктов Белгородской области остались без света

Около десяти пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Порядка десяти населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Грайвороне из-за прилета загорелись два частных жилых дома и три автомобиля. Очаги возгорания ликвидированы.

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На одном из объектов социального назначения были выбиты окна. Взрывной волной повреждено остекление в квартире и выявлены различные повреждения в четырех частных домах, а также сарае.

Ранее стало известно, что более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде. Были разрушены 106 квартир, детский сад и школа.

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      Марина Совина
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