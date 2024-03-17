Около десяти населенных пунктов Белгородской области остались без света

Около десяти пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Порядка десяти населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Грайвороне из-за прилета загорелись два частных жилых дома и три автомобиля. Очаги возгорания ликвидированы.

На одном из объектов социального назначения были выбиты окна. Взрывной волной повреждено остекление в квартире и выявлены различные повреждения в четырех частных домах, а также сарае.

Ранее стало известно, что более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде. Были разрушены 106 квартир, детский сад и школа.