Опубликованы кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ

Опубликованы кадры уничтожения дроном первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале

Появились кадры уничтожения беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) первого танка M1 Abrams, переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ), в феврале. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как дрон эффектно попадает в корму башни. В результате удара российского беспилотника командир украинского танка не выжил, остальные члены экипажа получили ранения.

Первый американский танк Abrams, переданный Украине из США, в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили 26 февраля. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками. Технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат, а непосредственно подбил танк боец с позывным Рассвет.