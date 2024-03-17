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11:57, 17 марта 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ

Опубликованы кадры уничтожения дроном первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Появились кадры уничтожения беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) первого танка M1 Abrams, переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ), в феврале. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как дрон эффектно попадает в корму башни. В результате удара российского беспилотника командир украинского танка не выжил, остальные члены экипажа получили ранения.

Первый американский танк Abrams, переданный Украине из США, в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили 26 февраля. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками. Технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат, а непосредственно подбил танк боец с позывным Рассвет.

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      Семен Александров
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