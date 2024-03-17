Над Орловской областью отразили атаку БПЛА
Губернатор Клычков: силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью, повреждений нетСюжетРабота систем ПВО:
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Клычков уточнил, что над регионом сбили беспилотник самолетного типа. Согласно предварительным данным, гражданские объекты не получили повреждения. «Оперативную обстановку держу на контроле», — заключил он.
Ранее в Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на российские регионы. В ночь на 17 марта ПВО сбили 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем. Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае: там сбито 17 аппаратов.