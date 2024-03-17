Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью, повреждений нет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клычков уточнил, что над регионом сбили беспилотник самолетного типа. Согласно предварительным данным, гражданские объекты не получили повреждения. «Оперативную обстановку держу на контроле», — заключил он.

Ранее в Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на российские регионы. В ночь на 17 марта ПВО сбили 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем. Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае: там сбито 17 аппаратов.