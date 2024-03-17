Памфилова рассказала о решении украинских граждан воссоединить Крым с Россией

Памфилова заявила о решении избранных Украиной властей Крыма воссоединиться с РФ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что западные страны, применяя слово «оккупирование» в отношении общекрымского референдума, забывают, что решение о воссоединении Крыма с Россией приняла избранная гражданами Украины власть. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему-то на протяжении всех этих лет не говорят о том, что решение о проведении общекрымского референдума было принято законно избранной властью в составе еще Украины, это были депутаты, законодательные органы — те, которых избирал народ», — отметила Памфилова.

Она добавила, что сейчас на Западе много спекуляций по вопросу общекрымского референдума 2014 года.

16 марта исполнилось десять лет с момента референдума, когда Крымский полуостров воссоединился с Россией.

Ранее 17 марта Памфилова рассказала, что с начала президентских выборов в России на сайт дистанционного электронного голосования было совершено 280 тысяч DDOS-атак.