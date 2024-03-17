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15:30, 17 марта 2024Бывший СССР

Посольство России назвало изъятие Латвией документов избирателей издевательством

Посольство России: власти Латвии изымают документы у российских избирателей

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Власти Латвии изымают латвийские документы у российских избирателей, такие действия являются изощренной формой издевательства. В этом латвийские власти обвинило посольство России в Риге, сообщает РИА Новости.

По данным российской дипмиссии, фиксируются случаи изъятия у избирателей ID-карт с видом на жительство. «Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает.

Ранее представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке заявил, что из страны могут депортировать около 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Он отметил, что речь идет о гражданах России, не сдавших экзамен по латышскому языку и не подавших заявление на вид на временное проживание на два года.

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      Семен Александров
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