Посольство России в Молдове потребовало сурового наказания за поджог его здания

Посольство РФ в Кишиневе потребовало сурового наказания за поджог своего здания

Посольство РФ в Кишиневе потребовало сурового наказания за поджог своего здания. Заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства в Молдове.

«Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания "огнеметателя"», — говорится в сообщении. В диппредставительства также сообщили, что голосование на участке продолжается в штатном режиме.

Ранее стало известно, что полиция задержала человека, бросившего горючую смесь в посольство РФ в Кишиневе. «Две бутылки с зажигательной смесью были брошены во двор посольства. Злоумышленник задержан силами правоохранительных органов», — заявил пресс-секретарь посольства России в Кишиневе Анатолий Лошаков.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.

