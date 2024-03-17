Полиция задержала бросившего горючую смесь в посольство России провокатора

Полиция задержала человека, бросившего горючую смесь в посольство РФ в Кишиневе

Полиция задержала человека, бросившего горючую смесь в посольство РФ в Кишиневе. О задержании провокатора сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Две бутылки с зажигательной смесью были брошены во двор посольства. Злоумышленник задержан силами правоохранительных органов», — заявил пресс-секретарь посольства России в Кишиневе Анатолий Лошаков.

По данным на 10:00 мск, на 230 зарубежных избирательных участках в выборах президента России приняли участие 125 428 человек, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.