Появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта

KP.RU: семья Ширвиндта унаследует от него 1,5 квартиры и комнату из коммуналки

Имущество, которое унаследует семья актера, народного артиста России Александра Ширвиндта, оказалось небольшим — комната в бывшей коммунальной квартире, половина доли от одной квартиры и еще одна квартира — целиком. Эти подробности появились в публикации портала KP.RU.

По данным издания, кроме этой недвижимости, родственники актера получат в наследство земельный участок и дачу, которую вдова артиста описывала как «развалюху», купленную для коротких поездок на рыбалку.

Отмечается, что все оставшееся имущество Ширвиндта будет поделено в равных долях, и никаких имущественных споров между его родственниками нет.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта.