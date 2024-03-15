Стали известны дата и место прощания с Ширвиндтом

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта

Церемония прощания с народным артистом России, актером и театральным режиссером Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Газарова.

По его словам, место захоронения пока точно не определено, однако предполагается, что это может быть Новодевичье кладбище.

О смерти артиста стало известно вечером в пятницу, 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, актер скончался из-за проблем с сердцем. По информации Telegram-канала Mash, в 2019 году деятель искусства перенес операцию — ему был установлен кардиостимулятор.