Умер Александр Ширвиндт

ТАСС: умер народный артист России Александр Ширвиндт

Народный артист России, актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Об этом со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова в пятницу, 15 марта, сообщает ТАСС.

О кончине артиста Газаров узнал от его сына Михаила во время телефонного разговора. «Как и что будем делать, я пока не знаю», — добавил он.

В июле 2022 года сообщалось, что накануне своего дня рождения Ширвиндт начал задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи доставили его в одну из столичных больниц.

В 2021-м Александр Ширвиндт ушел с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Актер Юрий Горин объяснил, что на такой шаг он пошел из-за состояния здоровья. Сам Ширвиндт тогда заявил, что возраст (на тот момент ему было 87 лет) «обнулить невозможно».

Годом ранее народный артист России и его супруга Наталья Белоусова перенесли коронавирус. Врачи оценивали их состояние как тяжелое.