Названа причина ухода Ширвиндта из Театра сатиры

Актер Юрий Горин объяснил уход режиссера и народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Причиной случившегося было названо состояние здоровья. «Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь. Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую"», — отметил Горин.

Артист добавил, что Ширвиндт думал об уходе с поста худрука театра на протяжении двух лет. По словам Горина, такое решение было «трудным, но честным».

О том, что Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Театра сатиры, стало известно ранее в понедельник. «Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил он.

Ширвиндт занял должность худрука в 2000 году. Он сменил на этом посту Валентина Плучека.