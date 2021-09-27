Александр Ширвиндт покинет пост худрука Театра сатиры

Российский актер и режиссер Александр Ширвиндт покинет пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — отметил народный артист РСФСР. Он пояснил, что уже направил заявление в департамент культуры Москвы.

Ширвиндт занял должность худрука в 2000 году. Он сменил на этом посту Валентина Плучека, который был вынужден отказаться от работы из-за проблем со здоровьем.

Сообщения о том, что Александр Ширвиндт собирается покинуть Театр сатиры, появились еще летом. В беседе с РБК артист заявлял, что пока не может дать точного ответа на вопрос о своем будущем. Тогда же появились слухи, что на этом посту его сменит режиссер Сергей Газаров, однако пока эта информация не подтвердилась.