Ухудшение здоровья Александра Ширвиндта опровергли

Ухудшение здоровья художественного руководителя Московского академического Театра сатиры Александра Ширвиндта опроверг директор театра Мамед Агаев. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Александр Анатольевич был госпитализирован в понедельник в больницу с коронавирусом в легкой форме», — рассказал Агаев. По его словам, худрук Театра сатиры может быть выписан из больницы в ближайшее время.

25 ноября появилась информация о госпитализации с пневмонией Ширвиндта и его жены Натальи Белоусовой. Сообщалось, что по прогнозам медиков супруги проведут в больнице несколько дней, поскольку оба находятся в группе риска из-за возраста.