Актер и режиссер Александр Ширвиндт оказался в больнице из-за стенокардии

Российский актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что накануне своего дня рождения артист находился в загородном доме в поселке «НИЛ» под Истрой. Там ему стало плохо, он начал задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у 87-летнего Ширвиндта нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи решили доставить его в одну из столичных больниц.

Другие подробности о состоянии артиста не приводятся. Известно, что недавно он перенес операцию.

В 2020 году Александра Ширвиндта вместе с супругой Натальей Белоусовой госпитализировали с пневмонией в больницу. Тогда отмечалось, что они переболели коронавирусом в легкой форме.

