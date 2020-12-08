Раскрыта дата выписки госпитализированного с коронавирусом Ширвиндта

Художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта выпишут из больницы 9 декабря. Он был госпитализирован вместе с женой Натальей Белоусовой, у пары обнаружили коронавирус. Дату выписки народного артиста РСФСР в беседе с ТАСС раскрыл директор театра Мамед Агаев.

«Хорошая новость — Александра Анатольевича с супругой завтра выпишут из больницы. У них все нормально, завтра вернутся домой», — уточнил Агаев.

Деятель искусства попал в больницу 25 ноября. Изначально Ширвиндт предполагал остаться в госпитале до 7 декабря, однако срок его пребывания был увеличен, несмотря на хорошее самочувствие режиссера и его супруги. Они находятся в московской 52-й больнице, их госпитализировали с легкой формой инфекции из-за преклонного возраста.