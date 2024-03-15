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20:39, 15 марта 2024Культура

Названа предварительная причина смерти Александра Ширвиндта

Mash: Александр Ширвиндт мог умереть из-за проблем с сердцем
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Народный артист России, актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт умер из-за проблем с сердцем. Предварительную причину смерти назвал Telegram-канал Mash.

По информации канала, в 2019 году деятель искусства перенес операцию — ему был установлен кардиостимулятор.

В 2022-м врачи диагностировали у Ширвиндта нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы, а двумя годами ранее он перенес коронавирус.

О смерти артиста стало известно вечером в пятницу, 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни. О дате и месте прощания станет известно позже.

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      Варвара Кошечкина
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