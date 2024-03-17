Президент Германии решил не поздравлять Путина в случае победы на выборах

Президент ФРГ Штайнмайер отказался поздравлять Путина в случае переизбрания

Владимир Путин не получит поздравлений с победой на президентских выборах от главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого лидера Серстин Гаммелин, ее слова приводит Tagesspiegel.

«Письма не будет», — заверила она. При этом, напоминает издание, в 2018-м году Штайнмайер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал ему удачи.

Ранее в ЦИК сообщили о завершении обработки половины протоколов на выборах президента России. Уточняется, что Владимир Путин набирает 87,34 процента голосов.