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23:22, 17 марта 2024Мир

Президент Германии решил не поздравлять Путина в случае победы на выборах

Президент ФРГ Штайнмайер отказался поздравлять Путина в случае переизбрания
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Владимир Путин не получит поздравлений с победой на президентских выборах от главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого лидера Серстин Гаммелин, ее слова приводит Tagesspiegel.

«Письма не будет», — заверила она. При этом, напоминает издание, в 2018-м году Штайнмайер поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал ему удачи.

Ранее в ЦИК сообщили о завершении обработки половины протоколов на выборах президента России. Уточняется, что Владимир Путин набирает 87,34 процента голосов.

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      Марина Совина
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