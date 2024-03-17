Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента в московских СИЗО

ОНК: Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента РФ в СИЗО Москвы

Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в СИЗО Москвы набрал 82, 6 процента голосов. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram.

Он уточнил, что за действующего главу государства проголосовали 5243 человека. Отмечается, что кандидата от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 6,3 процента голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 4,1 процента, а Николай Харитонов от КПРФ — 2,6 процента.

Ранее в ЦИК сообщили, что Путин набирает 87,34 процента голосов после обработки половины протоколов. Явка составила 74,22 процента.