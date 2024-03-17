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17:36, 17 марта 2024Экономика

Путин поручил разработать стипендию для студентов приоритетных специальностей

Путин поручил к 1 июня создать стипендию студентам приоритетных специальностей

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня создать новую стипендию в размере 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ разработать проект указа президента РФ об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее российский лидер объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделят 2,3 миллиарда рублей. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, президентские выплаты вырастут до 30 тысяч рублей в месяц, а правительственные — до 20 тысяч рублей, что является существенным ростом.

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      Семен Александров
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