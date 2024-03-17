Путин рассказал о создании будущего России с оружием в руках

Путин: мы вынуждены создавать будущее России с оружием в руках

Президент Владимир Путин заявил, что россияне вынуждены создавать будущее своей страны с оружием в руках. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом он объяснил высокую явку на выборах президента страны.

«[Явка обусловлена] драматизмом тех событий, через которые проходит страна, [явка] связана с сегодняшней ситуацией, связана с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины», — сказал глава государства.

Также Путин считает, что результат на выборах приближает его к мечте о создании сильной России.

Явка на выборах президента превысила 74 процента. По итогам обработки 95 процентов протоколов Путин набирает 87,4 процента голосов избирателей. Действующий глава государства уже гарантировал себе победу в первом туре.