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14:32, 17 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли на авдеевском направлении до 380 бойцов за сутки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за сутки раскрыло Минобороны России. По данным оборонного ведомства, российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 380 бойцов.

Помимо живой силы, противник потерял две боевые бронированные машины и десять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки были повреждены артиллерийская система М777 производства Соединенных Штатов, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российским военным удалось пресечь попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в населенный пункт Козинка в Белгородской области.

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      Анастасия Алимпиева
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