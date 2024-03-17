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21:26, 17 марта 2024Россия

Режим атаки беспилотников ввели в Воронежской области

Губернатор Гусев: режим атаки беспилотников введен в Воронежской области

Фото: David W Cerny / Reuters

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале в воскресенье, 17 марта.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, а также следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

Ранее, 15 марта, режим опасности атаки беспилотников также вводился в Воронежской области. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины не сообщалось.

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      Марина Совина
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