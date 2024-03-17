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14:05, 17 марта 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь немцев фразой «едят жирные сосиски и пьют пиво»

Фото: Yulia Furman / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова пожила в Новой Зеландии, познакомилась там с немцем и побывала у него в гостях. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, среди большого количества туристов из разных стран, которые также хотели бы побывать дома у немца по имени Крис, он выбрал Ершову и ее молодого человека. «Говорит, что уважает русских, ему нравится наша культура, и, что удивительно, знает он о ней достаточно», — написала блогерша.

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Однако Крис признался, что ему не близок образ жизни россиян. «По его словам, немцы полностью за свободу выбора, свободу слова, за протесты, чтобы людям не завязывали руки, чтобы жили они с тем, с кем захочется. Пол меняют, аборты делают, однополые браки устраивают, едят жирные сосиски и пьют пиво отменного качества», — такими фразами описала жизнь в Германии Ершова.

Путешественница отметила, что иностранец рассказывал историю своего воспитания с таким благоговением, что едва не заплакал от нахлынувших воспоминаний. «Человек он открытый, гостеприимный и чересчур честный. В России эту его открытость вряд ли бы оценили, а за откровения посчитали бы сумасшедшим», — заключила туристка, добавив, что у них с Крисом оказалось разное видение мира.

Ранее эта же тревел-блогерша остановилась в кемпинге, куда приехали несколько больших компаний туристов из Германии, и поделилась впечатлениями. Она пожаловалась, что немцы шумно и невоспитанно себя вели и наутро не убрали за собой.

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      Алина Черненко
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