Россиянка описала жизнь немцев фразой «едят жирные сосиски и пьют пиво»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова пожила в Новой Зеландии, познакомилась там с немцем и побывала у него в гостях. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, среди большого количества туристов из разных стран, которые также хотели бы побывать дома у немца по имени Крис, он выбрал Ершову и ее молодого человека. «Говорит, что уважает русских, ему нравится наша культура, и, что удивительно, знает он о ней достаточно», — написала блогерша.

Однако Крис признался, что ему не близок образ жизни россиян. «По его словам, немцы полностью за свободу выбора, свободу слова, за протесты, чтобы людям не завязывали руки, чтобы жили они с тем, с кем захочется. Пол меняют, аборты делают, однополые браки устраивают, едят жирные сосиски и пьют пиво отменного качества», — такими фразами описала жизнь в Германии Ершова.

Путешественница отметила, что иностранец рассказывал историю своего воспитания с таким благоговением, что едва не заплакал от нахлынувших воспоминаний. «Человек он открытый, гостеприимный и чересчур честный. В России эту его открытость вряд ли бы оценили, а за откровения посчитали бы сумасшедшим», — заключила туристка, добавив, что у них с Крисом оказалось разное видение мира.

Ранее эта же тревел-блогерша остановилась в кемпинге, куда приехали несколько больших компаний туристов из Германии, и поделилась впечатлениями. Она пожаловалась, что немцы шумно и невоспитанно себя вели и наутро не убрали за собой.

