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03:47, 17 марта 2024Экономика

Аналитик спрогнозировал курс рубля после выборов

Аналитик BitRiver Антонов спрогнозировал стабильный курс рубля после выборов

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на следующей неделе динамика курса рубля будет зависеть от выборов президента России и заседания Центробанка по ставке. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Антонов подчеркнул, что рынок уже учел фактор голосования, и политическая стабильность дополнительно поддерживает валюту. ЦБ, вероятно, сохранит ставку без изменений. Поэтому Антонов спрогнозировал стабильный курс рубля после выборов.

Кроме того, рынок продолжит наблюдать за стоимостью нефти. Если стоимость энергоресурса поднимется до 87,5 долларов за баррель, то это также поддержит рубль. Ожидается, что на новой неделе доллар останется в пределах 90-93,30 рубля, евро — 99,1-101,8 рубля, а юань — 12,5-12,9 рубля.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки Центробанка может начаться во втором полугодии 2024 года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции.

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