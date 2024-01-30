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10:43, 30 января 2024Экономика

Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки во втором полугодии
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ключевая ставка Центробанка России может начать снижаться во втором полугодии текущего года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такое предположение уже содержится в базовом прогнозе ЦБ. Когда именно начнется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), зависит от поступающих стороны экономики данных.

Следующее заседание, на котором ЦБ примет решение о ключевой ставке, состоится 16 февраля. С середины декабря прошлого года ставка составляет 16 процентов годовых.

Регулятор ужесточает ДКП с июля прошлого года. Основными причинами такой политики называется разгон инфляции, ослабление курса национальной валюты и перегрев экономики. Менее чем за полгода ставка выросла более чем в два раза.

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На прошлой неделе член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов не исключил, что цикл повышения ставки продолжится, если ее текущего уровня не хватит. По его словам, в декабре наблюдалось снижение темпов роста цен, но он не позволяет говорить об устойчивости тенденции.

По последним данным Минэкономразвития, в период с 16-го по 22 января инфляция в России замедлилась с 7,4 процента до 7,28 процента. В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,11 процента.

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