Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки во втором полугодии

Ключевая ставка Центробанка России может начать снижаться во втором полугодии текущего года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такое предположение уже содержится в базовом прогнозе ЦБ. Когда именно начнется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), зависит от поступающих стороны экономики данных.

Следующее заседание, на котором ЦБ примет решение о ключевой ставке, состоится 16 февраля. С середины декабря прошлого года ставка составляет 16 процентов годовых.

Регулятор ужесточает ДКП с июля прошлого года. Основными причинами такой политики называется разгон инфляции, ослабление курса национальной валюты и перегрев экономики. Менее чем за полгода ставка выросла более чем в два раза.

На прошлой неделе член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов не исключил, что цикл повышения ставки продолжится, если ее текущего уровня не хватит. По его словам, в декабре наблюдалось снижение темпов роста цен, но он не позволяет говорить об устойчивости тенденции.

По последним данным Минэкономразвития, в период с 16-го по 22 января инфляция в России замедлилась с 7,4 процента до 7,28 процента. В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,11 процента.