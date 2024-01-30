Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки
Ключевая ставка Центробанка России может начать снижаться во втором полугодии текущего года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, такое предположение уже содержится в базовом прогнозе ЦБ. Когда именно начнется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), зависит от поступающих стороны экономики данных.
Следующее заседание, на котором ЦБ примет решение о ключевой ставке, состоится 16 февраля. С середины декабря прошлого года ставка составляет 16 процентов годовых.
Регулятор ужесточает ДКП с июля прошлого года. Основными причинами такой политики называется разгон инфляции, ослабление курса национальной валюты и перегрев экономики. Менее чем за полгода ставка выросла более чем в два раза.
На прошлой неделе член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов не исключил, что цикл повышения ставки продолжится, если ее текущего уровня не хватит. По его словам, в декабре наблюдалось снижение темпов роста цен, но он не позволяет говорить об устойчивости тенденции.
По последним данным Минэкономразвития, в период с 16-го по 22 января инфляция в России замедлилась с 7,4 процента до 7,28 процента. В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,11 процента.