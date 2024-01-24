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19:56, 24 января 2024Экономика

В России замедлилась инфляция

Минэкономразвития: годовая инфляция в России на 22 января замедлилась до 7,28 %

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Инфляция в России на 22 января замедлилась до 7,28 процента с 7,4 процента неделей ранее. Об этом со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации» пишет РИА Новости.

«За неделю с 16 по 22 января 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,07 процента, год к году — до 7,28 процента», — сказано в документе. В сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился до 0,11 процента. При этом для плодоовощной продукции инфляция замедлилась с 1,64 процента на прошлой неделе до 0,87 процента. На остальные продовольственные продукты цены сократились на 0,04 процента, говорится в обзоре.

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В ведомстве отметили околонулевое (0,02 процента) подорожание непродовольственных товаров. Стоимость легковых автомобилей не изменилась, а электро- и бытовые приборы подешевели на 0,3 процента. По итогам года Минэкономразвития ожидает сокращения инфляции до 4,5 процента по сравнению с 7,42 процента в 2023 году.

Ранее член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов заявил, что новое повышение ключевой ставки возможно, решение регулятора будет зависеть от ситуации с инфляцией. По его словам, если рост цен не остановится, ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Однако если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года опуститься до 4-4,5 процента, то и ключевая ставка снизится.

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