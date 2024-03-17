Сбитые в Домодедово беспилотники были начинены поражающими элементами

Shot: сбитые утром в Домодедово БПЛА были начинены стальными шариками

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые сбили рано утром в подмосковном Домодедове, были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом сообщает источник Shot.

По данным издания, обломки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали между складами «Фикспрайса» и «Все инструменты». У последнего здания после атаки частично обрушилась крыша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье, 17 марта, сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевшие к городу БПЛА. По предварительным данным Минобороны, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не было.