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10:38, 17 марта 2024Россия

Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА

Шойгу поручил установить на ЧФ дополнительные средства поражения беспилотников
СюжетМинобороны:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в заявлении ведомства.

Шойгу отдал такое распоряжение в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, где посетил командный пункт ЧФ. Министра обороны сопровождал адмирал Александр Моисеев.

Глава Минобороны также заявил, что ЧФ надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотников днем и ночью. По его словам, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.

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      Семен Александров
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