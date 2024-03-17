Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА

Шойгу поручил установить на ЧФ дополнительные средства поражения беспилотников

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — говорится в заявлении ведомства.

Шойгу отдал такое распоряжение в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа, где посетил командный пункт ЧФ. Министра обороны сопровождал адмирал Александр Моисеев.

Глава Минобороны также заявил, что ЧФ надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотников днем и ночью. По его словам, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.